واشنطن «تدين بشدة» الانقلاب العسكري في السودان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله باريس. 4 أكتوبر 2021.( أ ف ب)

دانت الولايات المتحدة الإثنين، «بشدة» الانقلاب في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن «الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية»، مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور».