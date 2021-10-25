الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأردن ومصر نوفمبر المقبل للتركيز على الأزمة المناخية

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا. (أ ف ب)

يزور الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا، في منتصف نوفمبر، الأردن ومصر في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، بحسب ما جاء على حسابهما على «تويتر» الإثنين.

ومن المقرر أن تبدأ رحلتهما من الأردن، في 16 نوفمبر وتنتهي في 19 نوفمبر في مصر، بحسب «فرانس برس».

وستركز الرحلة، وفق ما جاء في التغريدة، على الأزمة المناخية بعد مؤتمر الأطراف «كوب 26» حول المناخ الذي سيُعقد في مطلع نوفمبر في غلاسكو (اسكتلندا).

مؤتمر الأطراف «كوب 27»

ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 27» في العام 2022. وقال المكتب الإعلامي للزوجين إن الرحلة التي تنظّم بناءً على طلب الحكومة البريطانية، تشمل موضوعًا آخر هو الحوار بين الأديان.

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ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي الأمير، في الأردن، منظمات إنسانية يدعمها ماليًّا، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن يؤكد دور الأردن في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وستشارك الدوقة كاميلا في لقاء حول أهمية تعليم الفتيات. وفي مصر، سيحل الزوجان ضيفين على حفل استقبال سيكون ديكوره أهرامات الجيزة الشهيرة.