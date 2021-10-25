اليمن.. مقتل 105 حوثيين في غارات جديدة للتحالف قرب مدينة مأرب

مقاتلان من القوات الموالية للحكومة اليمنية في موقع شمال شرق محافظة مأرب. (أ ف ب)

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، الإثنين، مقتل 105 حوثيين في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية، حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.

وقال التحالف، في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، إنه نفذ «88 عملية استهداف» في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب، والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى «تدمير 13 آلية والقضاء على 105 عناصر إرهابية»، وفق «فرانس برس».

الوصول إلى مأرب

ونادرًا ما يعلق الحوثيون الخسائر، ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليًّا في شمال البلد الغارق في الحرب. وقد صعّد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

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وأعلن التحالف ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي على مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 1700 متمرد بحسب التحالف. من جهتهم، أكد الحوثيون، الأحد، أنهم سيواصلون محاولة التقدم نحو مدينة مأرب رغم الخسائر البشرية والمادية الكبرى في صفوفهم.

مقتل عشرات آلاف الأشخاص

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارًا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا.