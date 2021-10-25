الرئيس الفرنسي يعلن موقفه من «محاولة الانقلاب» في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 01:26 مساء

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى «احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين».

وشدد في تصريح اليوم الإثنين على أن بلاده «تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان»، مضيفا «أعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وأدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين واحترام مكانتهم»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وجرى اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين في السودان من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم، فيما أعلن القائد العسكري  عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية وحل مجلسي السيادة والوزراء.

بدوره، دعا تجمع «المهنيين السودانيين» إلى ر«فض الانقلاب العسكري»؛ فيما تحدث أطباء سودانيين عن إصابة 12 شخصا جراء الأحداث.

 

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