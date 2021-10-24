الرئيس الأوغندي عن انفجار كمبالا: «عمل إرهابي»

الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، اليوم الأحد، إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا، مساء السبت، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين هو «عمل إرهابي» وتعهد ملاحقة المسؤولين.

وكتب على «تويتر» عن الانفجار الذي وقع مساء السبت في أحد المطاعم الشعبية في شمال كمبالا «يبدو أنه عمل إرهابي لكننا سنقبض على الجناة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم السبت، ذكر أسان كاسينجاي القيادي بالشرطة الأوغندية في تغريدة على «تويتر» إلى أن شخصين على الأقل قتلا بانفجار قنبلة في العاصمة كمبالا. أفاد بأنه لم يتضح سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه لم يتسن الاتصال بمسؤولين أوغنديين للاستفسار منهم عما حدث.