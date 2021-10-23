حاكم محافظة إيرانية يتلقى صفعة قوية خلال حفل تنصيبه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 07:31 مساء
لحظة إبعاد الشخص الذي صفع المحافظ الإيراني. (الإنترنت)

فوجئ زين العابدين رضوي برجل يصعد على منصة الاحتفال ويصفعه بقوة على مرأى ومسمع الحاضرين وعدسات الكاميرات أثناء إلقائه خطاب تنصيبه حاكمًا جديدًا لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، حيث ظهر المعتدي وهو يخرج من وراء منصة الخطاب ويسير بهدوء تجاه رضوي قبل أن يصفعه بقوة، وسط ذهول الحاكم الجديد، بحسب «يورو نيوز».

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحادث وقع في حضور وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الذي شارك في مراسم التنصيب. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن المعتدي ينتمي للحرس الثوري الإيراني، وقام بالهجوم على رضوي بسبب دوافع شخصية.

وطبقًا لوكالة «إرنا»، شبه الرسمية، هاجم الرجل رضوي بسبب تلقي زوجته اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» على يد ممرض ذكر لعدم توافر ممرضات إناث، وهو ما أغضب الرجل واعتبر الحاكم الجديد مسؤولًا عنه.

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