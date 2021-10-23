أميركا والأوروبيون يجددون دعوتهم إلى عودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 11:12 صباحا
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مقابلة متلفزة. 4 سبتمبر 2021.(أرشيفية: أ ف ب)

اتفقت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية، الجمعة، خلال مشاورات في باريس على ضرورة عودة إيران سريعًا إلى المحادثات النووية، وسط قلق متزايد من التأخير. 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن المبعوث الأميركي بشأن إيران روب مالي تحدَّث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول كيفية استمرار الدبلوماسية في «توفير المسار الأكثر فاعلية» بشأن إيران. وقال برايس للصحفيين في واشنطن: «نحن متحدون في الاعتقاد بأن المفاوضات يجب أن تستأنف في فيينا في أسرع وقت ممكن، وأن تُستأنف على وجه التحديد حيث توقفت بعد الجولة السادسة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتوصلت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) الى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع كثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

تراجع إيراني عن الالتزامات
وبعد نحو العام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجًا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، محادثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه.

وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المحادثات بين أبريل ويونيو، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها. ويزور روب مالي باريس بعدما أجرى جولة خليجية قادته إلى كلّ من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتّحدة. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن المحادثات ستجري في «مرحلة حرجة» في وقت لا تزال فرنسا وغيرها من الدول على استعداد لاستئناف محادثات فيينا.

وتابع البيان «في هذه الأثناء، من الملح والأساسي أن توقف إيران انتهاكاتها الخطرة إلى حد غير مسبوق للاتفاق النووي»، داعيًا إيران لمعاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «دون إبطاء».

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، عن قلقه لعدم تمكّنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، خلافًا لما نصّ عليه اتّفاق أُبرم في 12 سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية. ويومها توصّلت الوكالة إلى اتفاق مع طهران على حلّ وسط جديد بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما أحيا الأمل بإمكانية استئناف محادثات فيينا المتوقفة منذ انتخاب المحافظ ابراهيم رئيسي رئيسًا لإيران في يونيو.

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