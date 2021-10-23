إدانة مساعد سابق لمحامي ترامب رودي جولياني بانتهاك قوانين التمويل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 09:53 صباحا
ليف بارناس أمام محكمة نيويورك، 23 أكتوبر 2019. (أ ف ب)

دين ليف بارناس المساعد السابق لمحامي دونالد ترامب السابق رودي جولياني، الجمعة، أمام محكمة مانهاتن الفدرالية بتهمة انتهاك قوانين التمويل السياسي في الولايات المتحدة أثناء انتخابات منتصف الولاية العام 2018.

وحسب وكالة «فرانس برس»، عزَّز توقيف بارناس وهو مواطن أميركي مولود في أوكرانيا، في مطار واشطن في العاشر من أكتوبر 2019، الشبهات برودي جولياني الذي كان يُتهم بممارسة ضغط على السلطة السياسية في كييف للحصول على معلومات مسيئة عن جو بايدن. وكانت هذه القضية سبب أول آلية إقالة ضد دونالد ترامب وقد انتهت بتبرئته أمام مجلس الشيوخ.

 انتهاكات لقوانين التمويل الانتخابي
في ملف منفصل، اعتبرت هيئة محلفين فدرالية، الجمعة، أن ليف بارناس وأحد مساعديه أندري كوكوشكين، «مذنبان بالإجماع» بسبب عدة انتهاكات لقوانين التمويل الانتخابي، بحسب ما جاء في بيان للمدعي الفيدرالي في جنوب مانهاتن داميان وليامز. ودين بارناس بستّ تهم منفصلة.

وقال المدّعي: «من أجل كسب نفوذ في صفوف السياسيين والمرشّحين الأميركيين، جلب (بارناس وكوكوشكين) بشكل غير قانوني أموالًا أجنبية لانتخابات منتصف الولاية العام 2018 بهدف تحقيق أرباح ضخمة في قطاع القنب» الذي كانا ينويان الاستثمار فيه. وسيُتخذ القرار بشأن العقوبات التي ستفرض عليهما في وقت لاحق.

واتُهم ليف بارناس الذي أكد براءته وكان يمثل حرًا، بإخفاء المصدر الحقيقي لمبالغ قدمت العام 2018 لعدة مرشّحين لانتخابات محلية وفدرالية في الولايات المتحدة. وأحد هذه المبالغ وقدره 325 ألف دولار، خُصّص لنادي دعم لدونالد ترامب يُدعى «أميركا فرست أكشن» (America First Action) وصُرّح زورًا على أن مصدره شركة استيراد وتصدير في قطاع الطاقة.

بالنسبة للهيئة الاتهامية، يقف رجل أعمال روسي خلف مبالغ أخرى مُنحت إلى مرشحين جمهوريين في ولاية نيفادا، في انتهاك لحظر تمويل الحملات الانتخابية من الخارج.

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