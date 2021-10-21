فشل أول صاروخ فضائي لكوريا الجنوبية في وضع حمولة وهمية بالمدار

جانب من عملية إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي، 21 أكتوبر 2021 (الإنترنت)

فشل أول صاروخ فضائي صمَّمته كوريا الجنوبية بالكامل في وضع حمولته الوهمية في المدار بعد إطلاقه للمرة الأولى، اليوم الخميس، حسبما أعلن الرئيس مون جاي-إن.

وقال مون، إن عملية الإطلاق والمراحل الثلاث لنشر الصاروخ الكوري لإطلاق الأقمار الصناعية 2 نجحت وكذلك فصل الحمولة، «لكن وضع قمر صناعي في المدار بقي مهمة غير مكتملة»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتسعى كوريا الجنوبية إلى الانضمام إلى نادي الدول المتقدمة على صعيد الفضاء.

وارتفعت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المعروفة بتسميتها غير الرسمية «نوري» من موقع غوهونغ لإطلاق الصواريخ وسط عمود من اللهب وبلغت ارتفاع 600 كلم في غضون دقائق.