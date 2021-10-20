وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة فرعية لـ«كورونا»

وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، (الإنترنت)

حذر وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، من سرعة انتشار وباء «كوفيد-19» بين صفوف المراهقين والشباب، وأكد أن «أكثر من خمسة ملايين شخص فوق الـ16 عامًا لم يتلقوا لقاحات كورونا بعد».

وتأتي تصريحات جاويد في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 49139 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و179 حالة وفاة، بحسب «رويترز».

تزايد الإصابات

وكانت بريطانيا سجلت يوم الثلاثاء 43738 إصابة و223 وفاة. ويتزايد عدد الإصابات بشكل متسارع، حيث قفزت الحالات خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 17 بالمئة مقارنة بسبعة أيام سابقة.

ووفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء، ارتفع معدل الإصابات في بريطانيا بطريقة سريعة جدًّا، حيث ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بنسبة 17 % مقارنة بالأسبوع السابق.

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وقالت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إنها «تتابع عن كثب» انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس «كورونا» في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبين حتى الآن إن كانت معدية بشكل أكبر.

متابعة المتحورة عن كثب

والمتحورة «إيه واي فور بوينت تو» (AY4.2) متفرعة عن «دلتا» شديدة العدوى، التي ظهرت في البداية في الهند وتسببت في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.

وقال ناطق باسم الحكومة «نحن نتابع» المتحورة الجديدة «عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر»، لكه شدد على أن «لا شيء يوحي بأنها تنتشر بسرعة أعلى».

ويعزو بعض العلماء تدهور الوضع الوبائي، لا سيما في صفوف المراهقين والشباب، إلى ضعف تطعيم القصر وتقلص مناعة تطعيم الأكبر سنًّا في وقت مبكر جدًّا، ورفع التدابير الوقائية في إنجلترا في يوليو الماضي.