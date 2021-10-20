«سايت»: «سرايا قاسيون» تعلن مسؤوليتها عن هجوم دمشق

حافلة عسكرية متفحمة بعد تعرضها للتفجير في دمشق. (الإنترنت)

قالت مديرة موقع «سايت»، ريتا كاتز، على «تويتر» إن جماعة تُعرف باسم «سرايا قاسيون» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع اليوم الأربعاء استهدف حافلة عسكرية في دمشق، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل.

وتسبَّب تفجير بعبوتين ناسفتين، استهدف صباح الأربعاء، حافلة عسكرية بدمشق في مقتل 13 شخصًا على الأقل، وفق ما ذكر الإعلام السوري، في حصيلة دموية هي الأعلى منذ سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن «تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق»، مشيرة الى أن «الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي 13 شهيدًا وثلاثة جرحى».

- 13 قتيلا حصيلة تفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق

وقال التنظيم، في بيان أصدره مساء الأربعاء عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تمكن من استهداف الحافلة التابعة للإسكان العسكري في وزارة الدفاع بواسطة عبوات ناسفة مزروعة أسفل الباص وسط العاصمة دمشق عند منطقة جسر الرئيس، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرًا وإصابة آخرين.

وتعهدت «سرايا قاسيون» بمواصلة عملياتها «النوعية» داخل مناطق سيطرة الحكومة ردًّا على ما وصفته بـ«المجازر اليومية التي يرتكبها النظام وميليشياته... في الشمال المحرر»، في إشارة إلى منطقة إدلب.

وينشط تنظيم «سرايا قاسيون» في مدينة دمشق وريفها، وسبق أن تبنى عددًا من الهجمات التي استهدفت الجيش السوري والفصائل المتحالفة معه.