116 وفاة في الهند والنيبال بفيضانات وحوادث انزلاق للتربة

جسر قيد الإنشاء ينهار فوق نهر على الطريق السريع بين بيتوراغاره وشامباوات في شمال الهند، 19 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم إثر عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال كما قال مسؤولون الأربعاء، فيما لا يزال عشرات مفقودين.

في أوتارخاند بشمال الهند، قال مسؤولون إن 46 شخصًا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فُقِد 11 شخصًا. في كيرالا في الجنوب، قال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وثلاثون على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، سقطوا إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء، بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبانٍ عدة. وخمسة من الوفيات من عائلة واحدة وقد طمرت الأمطار منزلهم إثر انزلاقات التربة كما قال المسؤول المحلي براديب جاين لـ«فرانس برس».

في النيبال، قال هومكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث «في الأيام الثلاثة الماضية، لقي 31 شخصًا حتفهم جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وهناك 43 شخصًا مفقودون».



وأضاف «لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر».

