رغم وفاته.. ترامب ينتقد كولن باول و«أخطاءه» الكثيرة

صورة مركبة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (يمين)، ووزير الخارجية الراحل كولن باول. (لإنترنت)

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن، إن باول «ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن في أي حال فليرقد بسلام!».

وتُوفي باول الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عامًا بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، وقد نعته شخصيات سياسية أميركية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفق «فرانس برس».

العراق

واعتبر ترامب النبرة التوافقية للسياسيين مبهمة للغاية، وقال ساخرًا إنه يأمل أن ينال مديحًا مماثلًا عند وفاته. وكتب الرئيس السابق في بيانه: «من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن باول الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق ولا سيما في ما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل. وآمل أن يحدث هذا لي يومًا ما أيضًا».

- «سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

كما اتهم باول بأنه «جمهوري بالاسم فقط» و«الأول دائمًا في مهاجمة الجمهوريين الآخرين»، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل الذي كان أول أميركي من أصل أفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

ولطالما انتقد باول دونالد ترامب بشدة. وفي العام 2016، دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ضد الملياردير الجمهوري، وبعد أربع سنوات أعلن أنه سيصوت لجو بايدن متهمًا الرئيس الجمهوري بـ«الكذب طوال الوقت».