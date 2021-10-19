إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

تنوي تركيا تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية «على أساس شراكة متكافئة ورابحة للطرفين، في إطار الاحترام المتبادل»، وفق ما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ختام زيارته لأنغولا، التي بدأ فيها جولته الأفريقية.

قال إردوغان، مساء الإثنين، أمام عدد من رجال الأعمال الأنغوليين «نحن في تركيا نولي أهمية كبيرة وقيمة عالية للعلاقة الوثيقة التي نتمتع بها مع القارة الأفريقية»، بحسب بيان صدر عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، وفق «فرانس برس».

شراكة متكافئة

وتابع «نرغب في تطوير هذه العلاقات على أساس شراكة متكافئة ورابحة للطرفين، في إطار الاحترام المتبادل».

وفي وقت سابق، اعتبر إردوغان، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأنغولي وبثه موقع الرئاسة التركية الالكتروني أن «مصير البشرية لا يمكن ولا يجب أن يترك تحت رحمة حفنة من البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية».

صناعة الغاز التركية

وأضاف أن «تجاهل الدعوات للتغيير يعد ظلمًا لأفريقيا» مؤكدًا أن تركيا «لا تحمل أي وصمة» من الإمبريالية أو الاستعمار.

وخلال محادثاته مع نظيره الأنغولي جواو لوريتسو، أشاد الرئيس التركي بصناعة الغاز التركية، مشيرًا إلى أن بلاده «سيسعدها تقاسم تجربتها». وبعد أنغولا، من المقرر أن يواصل الرئيس التركي جولته الأفريقية بزيارة توغو ثم نيجيريا.