أنقرة تستدعي سفراء 10 دول دعت إلى إطلاق المعارض كافالا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 11:37 صباحا
رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، (أرشيفية: الإنترنت)

استدعت تركيا الثلاثاء، سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بعد أن طالبت هذه الدول بإطلاق المعارض عثمان كافالا، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي تركي لوكالة «فرانس برس».

وفي بيان صدر مساء الإثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى «تسوية عادلة وسريعة لقضية» رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.

وكتبت الدول العشر أن «التأخير المستمر في محاكمته (...) يلقي بظلال الشك على احترام الديمقراطية وسيادة القانون وشفافية النظام القضائي التركي».

ورد وزير الداخلية سليمان صويلو في تغريدة بأن «تركيا هي دولة قانون وديمقراطية، من غير المقبول أن يقدم السفراء توصيات واقتراحات إلى القضاء فيما يتعلق بقضية جارية».

ومددت محكمة في إسطنبول مطلع أكتوبر حبس كافالا المسجون من دون حكم منذ العام 2017، رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.

ويتهم نظام الرئيس رجب طيب إردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاما والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وهدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن أن تعتمد خلال دورته المقبلة من 30 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، إذا لم يطلق المعارض حتى ذلك الحين.

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