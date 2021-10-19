للمرة الأولى.. مناورة بحرية أوروبية في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 11:31 صباحا
الفرقاطة الفرنسية «جان بارت دي 615» المضادة للطيران. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي تنظيم أول مناورة بحرية مشتركة وتبادل معلومات في ممر خليج عدن، شاركت فيها كوريا الجنوبية وسلطنة عمان جرت أمس الإثنين.

وشاركت في تلك المناورة الفرقاطة فيكتوريا، من قوة «عملية أتالانتا» البحرية الأوروبية في الصومال، ومدمرة بحرية من كوريا، وكذلك مركز الأمن البحري لسلطنة عمان، حسب بيان الاتحاد اليوم الثلاثاء، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأفاد البيان بأنه بناء على سيناريو عملية مكافحة القرصنة، تضمنت التدريبات البحرية المشتركة الصعود على متن سفينة بقوات عمليات خاصة محمولة بطائرات الهليكوبتر، وإطلاق نيران مدافع رشاشة ثقيلة حية، وبحث وإنقاذ، وعمليات تكتيكية معقدة في البحر.

وتسعى استراتيجية الاتحاد الأوروبي المعتمدة حديثًا للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى مزيد من الأنشطة المشتركة مع الشركاء في المنطقة لتعزيز الأمن البحري، وفق البيان الذي شدد على «التزام جميع المشاركين بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون، وحرية الملاحة والتحليق، بغية تعزيز الرخاء والاستقرار والأمن في المنطقة».

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