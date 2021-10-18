استقالة المبعوث الأميركي إلى أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 11:30 مساء
المبعوث الأميركي الخاص الى أفغانستان زلماي خليل زاد خلال الحوار مع «تولو نيوز». (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد استقال من منصبه الإثنين، في خطوة تأتي بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدى أشهر عديدة في منع حركة طالبان من الاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

وقال بلينكن إن نائب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان توماس ويست سيخلف زلماي خليل زاد في منصبه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تشارك في المباحثات حول أفغانستان المقررة الثلاثاء في موسكو، التي ستشارك فيها روسيا والصين وباكستان.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، «سيسعدنا أن نشارك في هذا المنتدى في المستقبل، لكن لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع»، وفق «فرانس برس».

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