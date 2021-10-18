قبل محادثات «طالبان».. تكتل بقيادة روسيا يجري مناورات عسكرية واسعة قرب حدود أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 06:51 مساء
تدريبات عسكرية للجيش الروسي. (الإنترنت)

بدأ تكتل أمني تشكَّل عقب انهيار الاتحاد السوفياتي بقيادة روسيا، الإثنين، أكبر تدريبات عسكرية منذ سنوات بالقرب من الحدود الطاجيكية – الأفغانية، وسط توتر عبر الحدود قبل محادثات بين قادة أفغانستان الجدد من حركة «طالبان» والقوى الإقليمية الكبرى.

وعلى العكس من جيران أفغانستان الشماليين الآخرين الذين أقروا بزعامة «طالبان» بحكم الأمر الواقع، وبدؤوا في إقامة علاقات عمل مع كابل، رفضت طاجيكستان الاعتراف بالحركة وهناك تقارير عن حشود عسكرية على جانبي الحدود، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

-  طالبان تحذر واشنطن وبروكسل من تدفق اللاجئين حال استمرار العقوبات 
-  مخاوف هندية في كشمير من عواقب سيطرة طالبان على أفغانستان

وقالت وزارتا الدفاع في روسيا وطاجيكستان إن ما يربو على خمسة آلاف جندي، أكثر من نصفهم روس، سيشاركون في التدريبات التي تجريها منظمة «معاهدة الأمن الجماعي». وتأتي التدريبات، التي ستستمر ستة أيام، بعد سلسلة من تدريبات أضيق نطاقًا أجرتها روسيا وحلفاؤها في آسيا الوسطى على حدود أفغانستان في أغسطس وسبتمبر.

وفد رفيع المستوى من «طالبان»
وتخشى روسيا احتمال تسلل متشددين إليها من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، التي تعتبرها موسكو حصنًا دفاعيًّا على حدودها الجنوبية. وتدير روسيا قاعدة عسكرية في طاجيكستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وأكدت لدوشنبه أنها ستساعدها في حالة حدوث أي اختراق لأراضيها عبر الحدود.

ومن المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى من «طالبان» موسكو هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات ستشمل أيضًا الصين وباكستان والهند وإيران، على الرغم من أنه نُسب لمسؤول روسي كبير القول إنه لا يتوقع أي نتائج كبيرة من الزيارة.

وأيضًا قال سمير كابولوف، ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان، إن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان سيجرون محادثات منفصلة في موسكو غدًا الثلاثاء؛ للوصول إلى موقف موحد إزاء الوضع الجديد في أفغانستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال لقاء مع المنفي.. مكونات المرج تطالب بالمحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة ...
ليبيا
السفيرة البريطانية لـ«الديبية»: ندرس منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس
ليبيا
«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اختفاء اثنين من موظفيها
ليبيا
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
«الأمن الداخلي» يكشف كيف تسلل إلى ليبيا منفذو «هجوم كورنثيا» العام 2015
ليبيا
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان
عربى
القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
ليبيا
سكان الموصل يحيون المولد النبوي للمرة الأولى في مسجد النوري منذ تدميره قبل سنوات
دولى
بالفيديو: ثنائي توتنهام ينقذان مشجع نيوكاسل من الموت في المدرجات
رياضة عالمية
اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال
رياضة محلية
«الأورومتوسطي» يطالب بتجميد «صفقة الزوارق» الأوروبية مع ليبيا
ليبيا
تفاصيل جديدة.. قاتل النائب البريطاني خضع لبرنامج لمكافحة «الإرهاب».. و«تبنى ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق جديدة عن كارثة «فيزوف» بعد اكتشاف هيكل عظمي