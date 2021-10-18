مسؤول فرنسي سابق: اكتشفنا جاسوسا لروسيا في مكتب وزير الدفاع العام 2017

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المدير السابق للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي، برنار باجوليه، أن جاسوسا لحساب روسيا عمل في وزارة الدفاع الفرنسية العام 2017، وذلك خلال حديثه لبرنامج على شبكة «فرانس 5» مساء الأحد.

وسُئل باجوليه عن معلومات أفادت بأن جاسوسا لحساب روسيا كان يعمل في مكتب وزير الدفاع آنذاك جان إيف لودريان الذي يتولى حاليا حقيبة الخارجية، فأجاب: «بالفعل، حين كنت مديرا عاما للأمن الخارجي، أبلغت الأمر» إلى الحكومة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع: «في السنوات الماضية كنا نقول كل هذا انتهى، بعد الحرب الباردة لم يعد لدينا وقت نهدره على جواسيس لم يعودوا موجودين ... الأولوية هي لمسائل الإرهاب».

وأكمل: «لكننا نرى جيدا أن أنشطة التجسس لم تتوقف إطلاقا، وأن الوسائل التي يوظفها الروس والصينيون، إنما كذلك غيرهم، الأميركيون، لم تكن يوما بحجم ما هي عليه اليوم، دعونا نرى الأمور على حقيقتها».

وكان موقع «ميديابارت» الإخباري الاستقصائي كشف في حينه هذه المعلومات، مفيدا بأن جاسوسا لحساب جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية جنّد مخبرا داخل مكتب لودريان حين كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند.