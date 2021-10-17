سكان الموصل يحيون المولد النبوي للمرة الأولى في مسجد النوري منذ تدميره قبل سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 10:13 مساء
صورة جوية تظهر الأضواء والزينة حول ما تبقى من مسجد النوري في الموصل لمناسبة إحياء المولد النبوي الشريف. (أ ف ب)

على وقع الأناشيد الدينية، احتفل المئات، الأحد، بعيد المولد النبوي الشريف للمرة الأولى في مسجد النوري في الموصل في شمال العراق، منذ أن دمّر قبل سنوات خلال المعارك ضد تنظيم «داعش».  

ولا يزال المسجد قيد الترميم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، وخصوصًا مئذنته الحدباء التي تعود للقرن الثاني عشر، بعدما دُمّر في يونيو 2017 بفعل متفجرات وضعها تنظيم «داعش» كما يقول الجيش العراقي، وفق «فرانس برس».

المئذنة الحدباء
واحتفى المئات تحت الأضواء والرايات التي زينت باحة المسجد بهذه المناسبة. وتخللت الاحتفالية صلاة جماعية بعدما تم رفع الأذان في الجامع. وعلى مسرح شُيّد أمام المئذنة الحدباء التي لم تبق إلا قاعدتها، قام خمسة رجال بثياب تقليدية بقرع دفوفهم وترديد أناشيد دينية تقليدية تمدح النبي.

-  الإمارات تعيد بناء مسجد النوري الكبير التاريخي في الموصل 
-  مهندسون مصريون يعيدون بناء جامع «تاريخي» بالموصل

وأكد مدير أوقاف محافظة نينوى أبوبكر كنعان «هذه أول احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف في جامع النوري الكبير»، هذا المسجد «الذي كان له مكانة كبيرة قبل تفجيره وكانت دائما تقام فيه الاحتفالات المركزية في مناسبة المولد». وأعرب عن سعادته «الكبيرة لرؤية الناس وأهالي المنطقة» يؤدون الصلاة في المكان ويحتفلون. 

«تحرير» الموصل
 وصيف العام 2017، أقيمت احتفالات رسمية لمناسبة «تحرير» الموصل على أيدي القوات العراقية وتحالف دولي من التنظيم الذي احتل لأكثر من ثلاث سنوات مساحات واسعة من العراق في العام 2014، وجعل من الموصل «عاصمة» له. 

وترجع تسمية المسجد إلى بانيه نور الدين الزنكي في العام 1172. ودمر المسجد ثم أعيد بناؤه في العام 1942، ولم يبق من بنائه الأصلي بعد ذلك سوى مئذنته الحدباء.  ومن هناك، قام زعيم تنظيم «داعش» السابق أبوبكر البغدادي بأول ظهور له وأعلن في صيف العام 2014 قيام «الخلافة». 

 مئة مليون دولار
وجمعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) نحو مئة مليون دولار منذ العام 2019، نصفها من الإمارات العربية المتحدة كجزء من مشروع «إحياء روح الموصل». 

ويفترض أن تنتهي أعمال الترميم في المسجد بحلول نهاية العام 2023. وقال المسؤول المحلي في هيئة الآثار عبدالرحمن عماد لـ«فرانس برس»: «سيعاد بناء المئذنة الحدباء والمصلى بالشكل السابق نفسه». 

وقال مروان موفق، مشرف تربوي من سكان الموصل يبلغ 45 عامًا كان مشاركًا في الاحتفال «أشعر بالبهجة والسعادة لأن هذا اليوم غير عادي. جامع النوري يذكرني بطفولتي والأيام التي مضت».  وأضاف أن هذا الحفل يتخذ «رمزية لإعادة الأذان والصلاة لهذا المكان... أهل الموصل يريدون أن يعيدوا الحياة إلى ما كانت عليه من خلال هذا المكان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
انتهت: الاتحاد 0 - 0 الترجي
رياضة محلية
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس: أيام الرعب والبرد القارس في قصر ...
عربى
3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
عودة فريق عمل أول فيلم يصور في الفضاء إلى الأرض
ثقافة وفن
«عين على الانتخابات» | النائب عصام الجهاني عن القوانين الانتخابية
فيديو
مقترحات تجزئة الانتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى الاستقلال مع الاقتراع
ليبيا
إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي
منوعات
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
كلينتون يقضي ليلة إضافية في المستشفى
دولى
بينها ليبيا.. شركة إيطالية تصل دول شمال أفريقيا بالإنترنت السريع بنهاية 2023
ليبيا
«فاينانشال تايمز»: الصين اختبرت صاروخا أسرع 5 مرات من سرعة الصوت
دولى
وزير الدفاع اللبناني: أحداث الطيونة لن تتكرر.. والقوى الأمنية منتشرة
دولى
بالفيديو: صلاح يواصل استدعاء روح مارادونا في أهدافه الساحرة بالدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
ماكرون يقر ويندد بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبتها باريس بحق الجزائريين قبل ستين ...
دولى
إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك