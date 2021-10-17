روسيا: الإصابات اليومية بكوفيد تسجل مستوى قياسيا وتتجاوز الـ34 ألفا

تقديم الرعاية الطبية لمريض في مستشفي في روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا رابع قفزة قياسية غير مسبوقة على التوالي، برصد أكثر من 34 ألف حالة جديدة للعدوى في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجَّلت روسيا 34303 إصابات جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 33208 إصابات أمس السبت، و32196 إصابة الجمعة و31299 إصابة الخميس، حيث يتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6740 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3323 حالة) ومقاطعة موسكو (2759 حالة)، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 997 حالة وفاة جديدة، مقابل 1002 وفاة أمس، ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وتماثل 18717 مريضًا في البلاد منذ أمس للشفاء.

وسجَّلت السلطات المختصة في كامل ربوع روسيا منذ بداية الجائحة أكثر من 7 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، منها 223312 حالة وفاة، وسبعة ملايين و624 حالة شفاء، وتلقى أكثر من 51 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 47.5 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.