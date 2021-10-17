التحالف العسكري باليمن: مقتل 165 متمردا حوثيا في ضربات جديدة جنوب مأرب

مقاتلان من القوات الموالية للحكومة اليمنية في موقع شمال شرق محافظة مأرب. (أ ف ب)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، مقتل 165 متمردًا يمنيا في غارات جديدة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما أكد الحوثيون تقدمهم في المنطقة رغم مصرع نحو ألف من مقاتليهم خلال أسبوع.

وأفاد التحالف، في بيان، بأنه نفذ 41 «عملية استهداف» أدت إلى تدمير عشر آليات عسكرية للمتمردين «وخسائر بشرية تجاوزت 165 عنصرًا إرهابيًّا» في العبدية على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ أشهر، وفق «فرانس برس».

الصراع في مأرب

وصعد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال البلاد.

وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الجاري، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الخميس.

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ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب. وفي خلال أسبوع، أعلن التحالف مقتل نحو ألف مقاتل من المتمردين في مديرية العبدية وحدها. ونادرًا ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم. ورغم الخسائر البشرية، أفاد مسؤولون في القوات الحكومية في مأرب بأن المتمردين تقدموا في العبدية، السبت.

والأحد، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أن المتمردين «سيطروا على العبدية ومناطق أخرى»، حسبما نقلت عنه قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين. وفي بيانه، اتهم التحالف الحوثيين بمنع وصول «المساعدات الطبية للمرضى في العبدية».

المساعدات الإنسانية

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت، السبت، بأن الحوثيين «يمنعون المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية من الوصول إلى 35000 من سكان العبدية في اليمن»، داعية «الحوثيين إلى السماح فورًا بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات المنقذة للحياة والجرحى».

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها، منذ العام 2015، تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. ولا يزال نحو 3.3 مليون شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارًا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا.