البرازيل: الرئيس يواجه اتهامات حول إدارته أزمة «كورونا»

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. (فرانس برس)

سيواجه الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، موقفًا صعبًا من جديد الثلاثاء مع نشر تقرير أعدته لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول سياسته التي اعتُبرت غير مسؤولة في معالجة جائحة «كوفيد-19»، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، حيث أعلن رينان كاليروس، لائحة تضم أحد عشر تهمة على الأقل، بينها «قتل بالإهمال وشعوذة وجريمة ضد الإنسانية».

ويرى المحللون أن هذا التقرير المنتظر جدًّا سيكون له تأثير «رمزي» فقط على الأمد القصير، بينما لا يزال الرئيس اليميني المتطرف يتمتع بالدعم اللازم في البرلمان لعرقلة أي تدابير محتملة تؤدي إلى عزله، لكن العواقب السياسية قد تكون كارثية بالنسبة للرئيس الذي لا تبدو إعادة انتخابه بعد أقل من عام مؤكدة نظرًا لتراجع شعبيته، وتقدم الرئيس البرازيلي اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عليه بفارق كبير.

ومنذ خمسة أشهر، شهدت قاعة مجلس الشيوخ الصغيرة، حيث عقدت جلسات الاستماع للمحكمة الجنائية الدولية، نقاشات ساخنة، تخللتها أحيانًا شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد بتهمة الحنث باليمين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكشفت هذه المشاهد، التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة لأسابيع متتالية، أبرز حالات «الإهمال» من قبل الحكومة خلال الأزمة الصحية التي توفي فيها أكثر من 600 ألف شخص.

وحاول أعضاء مجلس الشيوخ خصوصًا تحديد المسؤول عن أوقات عصيبة مثل وفاة العشرات من المصابين اختناقًا في يناير بسبب نقص الأكسجين في مشافي ماناوس في منطقة الأمازون، كما تنظر لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أيضًا في وقائع أخرى، مثل التأخير في الحصول على اللقاحات، بعد الاستماع إلى وزراء وبرلمانيين وممثلين عن شركات خاصة، لكن جلسات الاستماع كشفت فضائح صادمة تتعلق خاصة بقضايا فساد.

وتشتبه لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ في أن بولسونارو قد غض الطرف عن قضية لقاحات تم تضخيم ثمنها، الأمر الذي دفع النيابة إلى فتح تحقيق بالفعل، كما تتهم الحكومة بالترويج لـ«علاجات مسبقة» غير فعالة ضد الفيروس، لا سيما استخدام عقار الهيدروكسي كلوروكوين المثير للجدل، الذي لطالما أشاد الرئيس بمزاياه.