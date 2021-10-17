نائب إيراني: استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي اليوم

جولة محادثات حول النووي الإيراني في فيينا. 1 مايو 2021 . (أ ف ب)

قال العضو في مجلس الشورى الإيراني بهروز محبي نجم آبادي، اليوم الأحد، بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية، إنه من المقرر استئناف المحادثات في بروكسل، الخميس، مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو.



وحسب وكالة «فرانس برس»، بدأت هذه المفاوضات في أبريل في فيينا، بين إيران من جهة، وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية. ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق العام 2015 حول برنامج إيران النووي. وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة. الحكومة (الإيرانية) ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع».

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أما الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق. وصرح النائب أحمد علي رضا بيجي الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، لوكالة «فارس» المحافظة المتشددة بأن «وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال إن المحادثات مع مجموعة (4+1) ستبدأ الخميس في بروكسل».

ويشير تصريح الوزير الإيراني إلى أربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إضافة إلى ألمانيا. وأكد نائب إيراني آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ يونيو «هذا الأسبوع».