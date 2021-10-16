«القسام» تنشر صور أسرى إسرائيليين.. «لن يروا النور إلا بشروط»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 08:26 مساء
صور لأربعة أسرى إسرائيليين نشرتهم كتائب القسام. (الإنترنت)

قال القيادي في حركة «حماس»، خليل الحية، إن الأسرى الإسرائيليين «لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية»، وأكد أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.

وحذر الحية، وهو رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة «حماس»، في لقاء تلفزيوني على قناة «الأقصى»، «من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى، وتعامله مع المضربين عن الطعام»، بحسب «روسيا اليوم».

ملف الأسرى 
وقال الحية: «ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة، نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم». وبخصوص لقاءات القاهرة، قال القيادي في حركة «حماس» إنها تطرقت لعدة ملفات، أبرزها كيفية تطوير العلاقة مع الأشقاء في مصر، وملفا الحصار والإعمار، وملف الأسرى، إلى جانب انتهاكات الحكومة الإسرائيلية.

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ولفت إلى وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خلال اللقاءات «في ظل ما يجري في المنطقة بين الدول من علاقات متطورة تسعى لإذابة الخلافات بين تلك الدول».

التهدئة
وبخصوص التهدئة، قال الحية: «إن ما يدور حول هدنة طويلة فحقنا هو إنهاء الاحتلال، وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة مَن تدير ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه، ولن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان».

وشدد: «إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات، فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت». ونشرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» على حسابها في «تليغرام»، صورًا لأربعة أسرى إسرائيليين لديها.

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