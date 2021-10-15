فرانس برس: مقتل 4 مهاجرين وفقدان 21 قبالة إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 04:08 مساء
سفينة إنقاذ إسبانية تجر قاربا خشبيا إلى ميناء لوس كريستيانوس في جزر الكناري. (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الإسباني الجمعة أنه جرى العثور على جثث أربعة مهاجرين قبالة جنوب إسبانيا، مضيفا أن البحث جار عن 21 آخرين فقدوا بعد غرق مركبهم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأنقذ عناصر الإغاثة ثلاثة أشخاص من قارب غارق الخميس وناشدوا القوارب في منطقة البحث عن المهاجرين المفقودين، وفق ما أفادت ناطقة باسم خفر السواحل، وعُثر على جثة كانت ما تزال في المركب بينما عثر على الجثث الثلاث الأخرى بينما كانت تطفو في مكان قريب، بحسب الناطقة.

وشوهد القارب أول مرة على بعد نحو 70 كلم غرب رأس طرف الغار الإسباني من قبل سفينة تجارية كانت تمر في المكان وقدّمت بلاغا في هذا الصدد، وعثر على ناجيين اثنين على متن القارب بينما جرى إنقاذ امرأة في البحر، وأفاد الناجون أن المركب غادر إسبانيا وعلى متنه 28 شخصا، وأرسلت مروحية للبحث عن المهاجرين المفقودين في عملية انطلقت ليل الخميس.

وتعد إسبانيا من أكبر البوابات بالنسبة للمهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا والباحثين عن لحياة أفضل في أوروبا، ويجذب مضيق جبل طارق بسبب مساحته الضيّقة قوارب المهاجرين نوعا ما رغم التيارات القوية التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى غرق المراكب.

ووصل أكثر من 27 ألف مهاجر بحرا إلى إسبانيا القارية وجزر البليار والكناري بين يناير وأواخر سبتمبر، في زيادة نسبتها 54 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2020، وفق أرقام وزارة الداخلية.

وتفيد منظمة الهجرة الدولية بأن 1025 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عام 2021، ليكون العام الجاري «الأكثر فتكا» على طريق الهجرة.

ويعد الطريق إلى جزر الكناري الإسبانية في الأطلسي قبالة ساحل المغرب خطيرا على وجه الخصوص.

ووفق منظمة «كاميناندو فرونتيراس» الإسبانية غير الحكومية التي تراقب اتصالات طلب المساعدة من المهاجرين في البحر، لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري عام 2021.

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