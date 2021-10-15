حصيلة جديدة: 32 قتيلا و53 جريحا بانفجار المسجد الشيعي في أفغانستان

قُتل 32 شخصا على الأقل وأصيب 53 بجروح بانفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مسجد للشيعة في مدينة قندهار الأفغانية، وفق ما أفاد طبيب «فرانس برس».

وقال الطبيب في مستشفى المدينة المركزي: «استقبل المستشفى 32 جثة و53 جريحًا حتى الآن».