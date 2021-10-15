ارتفاع ضحايا انفجار المسجد الشيعي في أفغانستان إلى 16 قتيلا و32 جريحا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 12:45 مساء

قتل 16 شخصا وأصيب 32 بجروح بانفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، وفق ما أفاد ناطق باسم مستشفى وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد: «تم نقل 16 جثة و32 جريحًا إلى مستشفى ميرويس».

ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجارات لكنها تأتي بعد أسبوع تمامًا من هجوم انتحاري استهدف مصلّين شيعة في مدينة قندوز (شمال) وتبناه تنظيم «داعش».

وأفاد شاهد عيان «فرانس برس» بسماعه ثلاثة انفجارات، أحدها عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوبًا والثالث في المكان المخصص للوضوء.

وأكد شاهد آخر أن ثلاثة انفجارات هزّت المسجد الواقع وسط المدينة أثناء صلاة الجمعة التي يشارك فيها عادة عدد كبير من السكان.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي، على «تويتر» «نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجارًا وقع في مسجد للإخوان الشيعة في المنطقة الأولى بمدينة قندهار والذي استشهد وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا».

وأضاف: «وصلت قوات خاصة من الإمارة الإسلامية (أي طالبان) إلى المكان لتحديد طبيعة الحادثة وجلب مرتكبيها إلى العدالة».

وذكر مراسل «فرانس برس» أن المسجد كان مكتظًا وقت وقوع الانفجارات فيما هرعت 15 سيارة إسعاف إلى المكان.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن من الممكن التحقق من صحتها على الفور، جثثًا ملقاة على أرض مسجد «فاطمية».

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