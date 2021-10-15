7 قتلى بانفجار المسجد الشيعي في أفغانستان

آثار دمار بادية جراء تفجير مسجد في أفغانستان. (أرشيفية: الإنترنت)

قتل سبعة أشخاص وأصيب 13 بجروح بانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، وفق ما أفاد طبيب وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر في المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد: «استقبل المستشفى سبعة قتلى و13 جريحًا».