7 قتلى بانفجار المسجد الشيعي في أفغانستان

قتل سبعة أشخاص وأصيب 13 بجروح بانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، وفق ما أفاد طبيب وكالة «فرانس برس».
وقال المصدر في المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد: «استقبل المستشفى سبعة قتلى و13 جريحًا».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء