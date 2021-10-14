واشنطن تحض على وقف التصعيد في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 07:55 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)

حضت الولايات المتحدة، الخميس، على نزع فتيل التوتر في لبنان بعد اشتباكات دامية في بيروت خلال تظاهرات ضد القاضي المكلف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نضم صوتنا إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى التهدئة ووقف تصعيد التوتر».

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واندلعت اشتباكات عنيفة لم تتضح ملابساتها، وبالتزامن مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت، أودت بحياة ستة أشخاص وأصابت 30 آخرين بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي هذه المنطقة تحديدا اندلعت شرارة الحرب الأهلية (1975-1990)، ومنها يمر طريق رئيسي يفصل بين أحياء ذات غالبية مسيحية وأخرى ذات غالبية شيعية، تحول إلى خط تماس خلال سنوات الحرب.

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