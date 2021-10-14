46 قتيلا في حريق مبنى بتايوان

أدى حريق اندلع ليلًا في مبنى بمدينة كاوسيونغ جنوب تايوان إلى مقتل 46 شخصًا، وإصابة عشرات آخرين بجروح، حسب ما صرَّح مسؤولون، الخميس.

وقالت دائرة الإطفاء في كاوسيونغ في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «الحريق تسبَّب في 46 وفاة و41 إصابة».