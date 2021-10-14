توقيف جنود ماليين بعد فيديو لمشاهد تعذيب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 09:20 صباحا
عربات للجيش المالي في تمبكتو شمال مالي.9 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن الجيش المالي، الأربعاء، أنه اعتقل  جنودًا بتهمة تعذيب مدنيين بعد نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها رجال ببزات عسكرية غاضبين يرتكبون أعمال عنف.

ويظهر في أحد التسجيلات شخص يُقتل على ما يبدو؛ لكن الجيش نفى أي تورط له. وبين اللقطات التي تم تداولها على الإنترنت صور لجثث متحللة ومشاهد تعذيب ورجل يذبح، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الجيش المالي إنه تعرف على الجنود المتهمين بالتعذيب وسلمهم إلى الشرطة العسكرية. 

- في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي

ويواجه الجيش المالي باستمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في أغسطس إن 527 مدنيًا على الأقل قتلوا أو جرحوا أو اختفوا بين أبريل ويونيو.

وأوضحت البعثة أن جماعات «جهادية» مسؤولة عن معظم حوادث العنف لكن قوات الأمن المالية تتحمل مسؤولية تسعة بالمئة من الانتهاكات.

وتكافح مالي إحدى أفقر دول العالم للحد من التمرد «الجهادي» الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد في 2012 لكنه امتد منذ ذلك الحين إلى الوسط، ما أسفر عن مقتل آلاف الجنود والمدنيين، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
رونالدو يسجل «هاتريك» للمرة 58 في مسيرته والعاشرة في طريقه الدولي عبر اكتساح ...
رياضة عالمية
توقعات بمعاناة العالم من «اضطرابات» في أسواق الطاقة
دولى
أميركا تفتح حدودها أمام المسافرين المحصنين ضد «كورونا» الشهر المقبل
دولى
منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى كأس العالم 2022
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواصفات جديدة لـ كيا سبورتاج 2022