طالبان تحذر واشنطن وبروكسل من تدفق اللاجئين حال استمرار العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 12:05 مساء
أولاد أفغان يلعبون فوق صهريج ماء على تلة تطل على كابل، 10 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

حذرت حكومة طالبان الجديدة مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات «سيقوض الأمن» و«قد يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة».

وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، للدبلوماسيين الغربيين خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية في الدوحة إن «إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن وأن يؤدي إلى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد»، وذلك في بيان نشر في وقت متأخر مساء الثلاثاء، ونقلته وكالة «فرانس برس».

وأطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس بعد حرب استمرت عشرين عاما وأقامت «إمارة إسلامية». لكن عقوبات دولية مشددة فرضت على البلاد والمصارف تنقصها السيولة ولا يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وحسب البيان، قال متقي خلال لقاء الدوحة: «نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية».

- الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لبرنامج مساعدات لأفغانستان

وتتخوف الدول الأوروبية بشكل خاص من أنه في حال انهيار الاقتصاد الأفغاني فإن عديد المهاجرين سيغادرون إلى أوروبا، ما يزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.

وأبدت واشنطن والاتحاد الأوروبي استعدادا لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان لكنها تتردد في تقديم دعم مباشر إلى طالبان دون ضمانات بأنها ستحترم حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يسجل «هاتريك» للمرة 58 في مسيرته والعاشرة في طريقه الدولي عبر اكتساح ...
رياضة عالمية
أميركا تفتح حدودها أمام المسافرين المحصنين ضد «كورونا» الشهر المقبل
دولى
منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى كأس العالم 2022
رياضة عالمية
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
طارق القزيري يكتب عن المنتخب الوطني: سيستمر الحلم فلنكن أكثر صحوا!
رياضة محلية
ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر
رياضة محلية
وفاة ثالث أكبر معمرة في العالم
منوعات
دارالفقيه تحتضن معرضا للقصص المصورة
ثقافة وفن
السعودية تطلق استراتيجية للاستثمار.. ضخ 7.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي
اقتصاد
مصر: توقيف 3 أشخاص إثر العثور على عبوات لقاح «كوفيد-19» ملقاة في مصرف مياه
دولى
موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تسعة أشهر
ليبيا
20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك