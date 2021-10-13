أميركا: موظف يردي بالرصاص اثنين من زملائه ثم ينتحر

مسؤولون أمنيون بموقع إطلاق نار في سوبرماركت بمدينة بولدر الأميركية، 22 مارس 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، أن موظفًا في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي (جنوب شرق)، أردى بالرصاص اثنين من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وقال البريد الأميركي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «خدمات البريد تحقِّق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار» في ممفيس، وأضاف البيان: «لقد مات ثلاثة موظفين. لم يعد هناك من تهديد».

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من جهتها، قالت الناطقة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» في ممفيس ليزا-آن كولب، خلال مؤتمر صحفي إن مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذي قضوا وعلى ما يبدو فقد انتحر، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأعرب البريد الأميركي في بيانه عن «بالغ حزنه لهذه المأساة».

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة يفاقمها حسب ناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.