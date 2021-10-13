توقعات بمعاناة العالم من «اضطرابات» في أسواق الطاقة

صورة وفرتها ماكسار تكنولوجيز تظهر مجمع نور للطاقة الشمسية في المغرب، 20 مايو 2021. (أ ف ب)

حذَّرت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، من أن «الانتقال بطيء جدًا» في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من «اضطرابات» في أسواق الطاقة، ما لم يستثمر بشكل أسرع في الطاقات النظيفة.

وقبل أسبوعين من افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الأطرف حول المناخ «كوب26» أطلقت الوكالة في تقريرها السنوي «تحذيرات جدية بشأن الاتجاه الذي تفرض السياسات الحالية على العالم اتباعه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتحدثت الوكالة عن «اقتصاد جديد يظهر»، مشيرة إلى «البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية»، لكنها رأت أن كل هذا التقدم يقابله «مقاومة من الوضع القائم حاليًا والوقود الأحفوري»، ولفتت إلى أن النفط والغاز والفحم لا تزال تشكل ثمانين بالمئة من استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل المناخي.

وأضافت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ سيسمح حتى الآن بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة عشرين بالمئة فقط بحلول 2030 لإبقاء السيطرة على الاحترار.

ولخص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن «الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050».