كينيا «لا تعترف» بقرار محكمة العدل بشأن النزاع الحدودي مع الصومال

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا «رفضه الكامل وعدم اعترافه» بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الثلاثاء بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة بحرية بالمحيط الهندي غنيّة بالأسماك وربّما أيضاً بالنفط ويتنازع السيادة عليها البلدان.



وقال كينياتا إن حكومته تعلن «رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار» الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا ومقرّها لاهاي بالانحياز وإعلانها أنّها لم تعد تعترف بسلطتها، بحسب «فرانس برس».

- الصومال تطالب كينيا بـ«احترام سيادة القانون الدولي» بعد الحكم بشأن الحدود

وفي وقت سابق الثلاثاء، حضَّ الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد كينيا على «احترام سيادة القانون الدولي» بعدما قررت محكمة العدل الدولية منح مقديشو السيادة على الجزء الأكبر من منطقة يرجّح أنها غنية بالنفط والغاز في المحيط الهندي.

وقال الرئيس المعروف باسم فرماجو في خطاب: «عليها (كينيا) بدلًا من ذلك اعتبار قرار المحكمة فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين»، بحسب «فرانس برس».