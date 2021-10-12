ما حقيقة «كابتن كوريا الشمالية» الذي ظهر بزي أزرق وسط الجنود وأثار التكهنات حول دوره؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 08:13 مساء
صورة تظهر الجندي بالزي الأزرق (أقصى اليمين) مع الجنود وزعيم كوريا الشمالية. (الإنترنت)

أثار جندي من كوريا الشمالية يرتدي زيا أزرق اللون ضيقًا للغاية ظهر في صورة نشرها الإعلام الرسمي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ وصفه البعض «بالبطل الخارق» و«كابتن كوريا الشمالية» فضلًا عن «الرجل الصاروخ».

وكان الجندي من بين 30 جنديًّا وقفوا في صورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال استعراض لمنظومات أسلحة يوم الإثنين. ونشرت كوريا الشمالية صور الفعالية بعدها بيوم، بحسب «روسيا اليوم».

 زي أزرق
وكان الجميع تقريبًا يرتدي الزي العسكري الأخضر الذي يشتهر به الجيش هناك. لكن اثنين فقط ارتديا لونين مختلفين: أحدهما ارتدى زيًّا أزرق والآخر ارتدى زيًّا أزرق غامقًا، وارتدى كيم بذلة داكنة اللون.

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وسخر بعض مستخدمي «تويتر» في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرهما من المنظر، وقالوا إنه يبدو مثل «قذيفة مدفع بشرية» أو ما يعادل كابتن أميركا في كوريا الشمالية. ووصفه آخرون بأنه «بطل خارق»، و«رجل الصاروخ» كما تكهن البعض بأنه قد يكون عضوًا في قوات الفضاء (غير الموجودة) لكوريا الشمالية.

هوية الرجل
ولم تحدد وسائل الإعلام في كوريا الشمالية هوية الرجل. لكن جيفري لويس، خبير في معهد ميدلبيري للدراسات الدولية في مونتيري، قال على «تويتر» إنه «يبدو كمظلي».

وأظهرت صور أخرى كيم وهو يشاهد مجموعة من الطائرات تحلق في تشكيل خلال عرض جوي قبل المعرض. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية إن «مجموعة من المظليين المحترفين قدمت مهارات الهبوط ونشرت علم الحزب الأحمر في السماء»، قبل مراسم الافتتاح.

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