لودريان يجدد التأكيد على احترام باريس «للسيادة الجزائرية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 07:05 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان متحدثا أمام الجمعية الوطنية في باريس. (أ ف ب)

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الثلاثاء، التأكيد على «الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية»، وذلك في خضم توتر يخيم على العلاقات بين باريس والجزائر، خصوصًا حول التاريخ الاستعماري.

وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: «مؤخرًا جدد رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) التأكيد على احترامه الكبير للشعب الجزائري»، وفق «فرانس برس».

احترام راسخ
وتابع وزير الخارجية: «هذا الأمر يعني بالتأكيد الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية»، وأضاف: «يعود للجزائريين ولهم وحدهم أن يقرروا مصيرهم وتحديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية».

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واستدعت الجزائر أكتوبر سفيرها في باريس ردًا على تصريحات للرئيس الفرنسي نقلتها جريدة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على «ريع للذاكرة» كرسه «النظام السياسي - العسكري»، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

حظر عبور المقاتلات
كما حظرت الجزائر عبور الطائرات الحربية الفرنسية مجالها الجوي الذي تستخدمه فرنسا بشكل منتظم للوصول إلى قواتها التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي.

والأحد، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام بثه التلفزيون الرسمي إن «عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية». ولدى سؤاله عن استدعاء السفير أبدى لودريان أسفه للخطوة، وقال «هذا الأمر لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين أمتينا».

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: «نحن مقتنعون بأن العمل معًا يصب في المصلحة المشتركة. أعتقد أن هذه الرؤية يشاطرنا إياها العديد من المسؤولين الجزائريين على كل المستويات».

 «مستفزة» و«لاذعة»
ولاقت تصريحات ماكرون لصحيفة لوموند اهتمامًا واسعًا من قبل الصحافة الجزائرية التي أعادت نشرها ووصفتها بأنها «مستفزة» و«لاذعة».  وتحدث ماكرون، حسب الجريدة، عن «تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل ... ولا يستند إلى حقائق» بل إلى «خطاب يقوم على كراهية فرنسا»، واصفًا تبون بأنه «محاصر في نظام صعب للغاية». 

وبالإضافة إلى تصريحات ماكرون والخلاف حول التاريخ الاستعماري أثارت باريس في 28 سبتمبر غضب الجزائريين بقرارها تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة مهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا.

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