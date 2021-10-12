«فرانس برس»: واشنطن وبكين تسعيان لضبط منسوب التوتر إزاء تايوان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 03:08 مساء
مروحية تحمل علمان تايوانيا خلال احتفالات العيد الوطني في تايبيه.10 أكتوبر.2021.(أ ف ب)

مع احتدام التوترات حول تايوان، تحاول كل من الصين والولايات المتحدة رسم ثوابتهما، ما يثير تساؤلا عما إذا كانت القوتان النوويتان تعرفان حدود الضغط الذي يمكن ممارسته، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

من ضمن الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، كثيرا ما تُعد تايوان المسألة الوحيدة التي يمكن أن تفجر نزاعا. فبكين تعتبر هذه الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي وحليفة الولايات المتحدة، إحدى مناطقها وينبغي إعادة توحيدها مع البر الرئيسي.

هذا الشهر سُجلت طلعات قياسية لطائرات صينية خرقت منطقة الدفاع الجوي لتايوان، التي حذر وزير دفاعها من أن بكين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل في 2025، في تلك الأثناء دخل حلفاء الولايات المتحدة على الخط، مع دعم اليابان القوي لتايوان، بما في ذلك محاولتها الانضمام إلى اتفاقية تجارية إقليمية، ودخول أستراليا في شراكة ثلاثية جديدة أطلق عليها أوكوس، مع الولايات المتحدة وبريطانيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رد على تنامي نفوذ الصين.

وتقول الأستاذة لدى جامعة «ستانفورد» ومعهد «أميركان إنتربرايز» أوريانا سكايلار ماسترو إن طلعات الطائرات الصينية لم تكن تتعلق بالتحضير لغزو في المدى القريب، أكثر منها توجيه رسالة فحسب، وتوضح أن الرسالة هي لـ«إبلاغ تايوان بألا أحد يستطيع مساعدتهم، مضيفة أن «خطوات مثل أوكوس أو تصريحات اليابان بشأن تايوان، لن تغير أي منها حساباتهم الاستراتيجية».

وحولت الولايات المتحدة في 1979 اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين، لكنها ملزمة من الكونغرس بيع أسلحة لتايوان لتمكينها من الدفاع عن نفسها. وهذه الترتيبات ساهمت إلى حد كبير في إرساء السلام حتى وإن كان تزعج بكين.

وتكشفت مخاطر سوء التقدير عندما أعلن الجنرال الأميركي الكبير مارك ميلي في شهادة أمام أعضاء الكونغرس بأنه اتصل بنظيره الصيني ليوضح له أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن يعتزم شن هجوم في الأشهر الأخيرة المضطربة من ولايته.

وناقش جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، مسألة تايوان خلال لقاء مطوّل الأسبوع الماضي في زوريخ مع الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي، وخلال مقابلة في وقت لاحق مع شبكة «بي بي سي»، سؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للقيام بتحرك عسكري للدفاع عن تايوان، فأجاب «دعوني أقول إننا سنتخذ خطوات الآن لمنع وصول ذلك اليوم».

وفي إطار تلك الخطوات، حسبما أكد مسؤول في البنتاغون لوكالة «فرانس برس»، تقوم قوات العمليات الخاصة الأميركية بتدريب جنود تايوانيين، غير أن إدارة بايدن تقاوم حتى الآن مقترحا وهو السماح لسفارة تايبيه بحكم الأمر الواقع، تسمية نفسها «مكتب التمثيل التايواني» والخروج عن عقود من النهج الدبلوماسي الحساس.

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