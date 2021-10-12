دعوات لمجانية اختبارات «كورونا» للعاملين بإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 03:05 مساء
إيطاليون يرتدون كمامات. (أ ف ب)

دعا سياسيون إيطاليون سلطات بلادهم إلى توفير الاختبارات المجانية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» للعاملين، وتمديد صلاحيتها من 48 إلى 72 ساعة.

والدعوة تأتي في وقت تستعد فيه إيطاليا لفرض إلزامية إبراز الشهادة الصحية الخاصة بلقاحات «كوفيد-19» (أو الاختبار السلبي) لدخول أماكن العمل في القطاعين العام والخاص اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأعاد زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» المطالبة بـ«تمديد صلاحية فحوصات الكشف عن الفيروس إلى 72 ساعة وضمان مجانيتها للعاملين غير الحاملين لشهادة التطعيم الصحية (غرين باس)»، ونقلت عنه «آكي» قوله «هذا ما يطلبه حزب الرابطة ويقتضيه الحس السليم».

وفي الاتجاه نفسه، سار مؤسس حركة «خمس نجوم» بيبي غريللو، مشيرا إلى أن هناك «حوالي 3-3.5 مليون عامل غير ملقحين، من أصل 23 مليون عامل، ما يعادل نسبة 13-15%». وكتب في تدوينة «إذا قررت الدولة، وهذا ما نأمله، دفع تكاليف اختبارات الكشف عن الفيروس للعاملين لدخول أماكن عملهم، فسنحتاج إلى حوالي مليار يورو حتى ديسمبر 2021».

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