لقاء مرتقب بين طالبان ومسؤولين أوروبيين وأميركيين

وفد حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة. (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي وفد من طالبان، اليوم الثلاثاء، في الدوحة مسؤولين أوروبيين وأميركيين، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي بينما تسعى الحركة الإسلامية المتشدّدة إلى كسر عزلتها الدولية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا الإثنين العالم إلى ضخّ السيولة في البلاد لتجنّب انهيارها اقتصاديا.

وقالت الناطق باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إنّ مسؤولين أميركيين وأوروبيين سيلتقون ممثّلين عن السلطات الجديدة في أفغانستان لإجراء محادثات بوساطة قطرية في الدوحة، وأضافت أن من شأن الاجتماع أن «يتيح للجانب الأميركي والأوروبي معالجة قضايا» تشمل توفير ممر آمن للراغبين بالمغادرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، واحترام حقوق النساء وتجنّب تحوّل أفغانستان إلى ملاذ للجماعات «الإرهابية»، ولفتت مصرالي إن اللقاء «غير الرسمي سيجرى على المستوى التقني ولا يشكل اعترافا بالحكومة الانتقالية».

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما، وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان، وكان وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي أعلن الإثنين أن وفدا من الحركة سيلتقي الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وأكد متقي وفق ترجمة فورية إلى الإنجليزية لكلمة ألقاها باللغة البشتونية «نريد علاقات إيجابية مع كل العالم. ونؤمن بعلاقات دولية متوازنة. نعتقد أن العلاقات المتوازنة من الممكن أن تنقذ أفغانستان من انعدام الاستقرار»، وعقدت طالبان السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

من جهته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ التكتّل يتطلّع إلى تعزيز مساعداته المباشرة للشعب الأفغاني في مسعى لتجنيب البلاد «الانهيار»، وصرح بوريل عقب محادثات مع وزراء التنمية الأوروبيين بأنه «لا يمكننا أن نكتفي بالانتظار ورؤية ما سيحصل. علينا أن نتحرك، وأن نتحرّك سريعا».

ويواجه المجتمع الدولي مهمة بالغة الدقة تكمن في توفير المساعدات الطارئة للشعب الأفغاني من دون تقديم أي دعم لحكم طالبان، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في لقاء مع وسائل إعلام إنه «منزعج خصوصا بسبب عدم وفاء حركة طالبان بالوعود التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات»، وشدد غوتيريس على الدور الرئيسي الذي تضطّلع به النساء وقال «دونهن لا توجد فرصة لتعافي الاقتصاد والمجتمع الأفغانيين».