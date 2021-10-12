15 قتيلا في تساقط أمطار غزيرة وفيضانات شمال الصين

منطقة عائمة بمياه الفيضانات بمقاطعة شانشي شمال الصين، 10 أكتوبر 2021ـ (ا ف ب)

لقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم، إثر تساقط أمطار غزيرة في غير موسمها وفيضانات في مقاطعة شانشي شمال الصين، بعدما بلغ منسوب المتساقطات على المنطقة الجافة عمومًا خلال أسبوع ما يهطل عادة في ثلاثة أشهر.

واجتاحت الفيضانات المنطقة التي ليست لها منافذ ساحلية والغنية بالفحم في فترة تشهد البلاد أزمة طاقة، وبعد فيضانات قياسية أودت بأكثر من 300 شخص في مقاطعة هينان بوسط البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

وأُغلق 60 منجمًا للفحم على الأقل في المقاطعة التي تعد من أكبر مناطق إنتاج الفحم في الصين، موقتًا بسبب الفيضانات، واستُؤنف العمل في جميعها باستثناء أربعة منها، حسبما أعلن مسؤول إدارة الطوارئ في المنطقة وانغ كيروي في مؤتمر صحفي.

وقال وانغ إن نحو 19 ألف مبنى دمرت جراء هذه الظواهر المناخية القصوى، فيما لحقت «أضرار كبيرة» بـ18 آلف مبنى آخر.

وتأثر 1.75 مليون شخص في المقاطعة بتداعيات الفيضانات، وأُجلي منهم 120 ألفًا إلى مناطق آمنة، وفق وانغ، وقضى أكثر من 300 شخص الشهر الماضي في أعقاب هطول أمطار قياسية، بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.