كيم: واشنطن سبب التوترات في شبه الجزيرة الكورية

كيم جونغ-أون متحدثا في مؤتمر حزب العمّال الثامن في بيونغ يانغ، 6 يناير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

اتّهم الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ-أون» الولايات المتحدة بأنّها «السبب الجذري» للتوترات في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإثنين.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله خلال معرض دفاعي إنّ الولايات المتّحدة هي «السبب الجذري» لعدم الاستقرار في شبه الجزيرة، مشدداً على أنه ليس هناك أيّ سبب «للاعتقاد بأنها ليست عدائية» تجاه بلاده، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة للحوار التي توجهها واشنطن إلى بيونغ يانغ.

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وفي 30 سبتمبر رفض الزعيم الكوري الشمالي عرضًا للحوار قدمته إليه الولايات المتحدة، معتبرًا إياه محاولة من واشنطن «لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية»، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.