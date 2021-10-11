نصر الله‭:‬ على حكومة لبنان أن تطلب «استثناء» من العقوبات الأميركية لاستيراد الوقود الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 10:46 مساء
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. (الإنترنت)

 كرر الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، دعوته يوم الإثنين للحكومة من أجل طلب «استثناء» من العقوبات الأميركية كي يتسنى استيراد الوقود الإيراني وتخفيف النقص الحاد في المحروقات.

وقال نصر الله إن على الحكومة أن تجعل حل «مشكلة الكهرباء.. أولوية مطلقة» بالنسبة لها، مضيفًا أن انقطاع الكهرباء التام يوم السبت عندما توقفت أكبر محطتين للطاقة في لبنان عن العمل كان مثل «موت سريري» بالنسبة للبلد ككل، وفق «فرانس برس».

وأضاف في كلمة تلفزيونية: «الحكومة خليها تطلب استثناء من الأميركان، وخلي الشركات اللبنانية هي تروح تشتري ونحن نضمن لها الحكي مع إيران، ونحن بننسحب من هذا الملف نهائيًّا. اتفضلوا تحملوا المسؤولية وافتحوا هذا الباب. ساعدونا حتى ما نخرق السيادة».

تنسيق من «حزب الله»
وتنسق جماعة «حزب الله» الشيعية المدعومة من إيران دخول شحنات من زيت الوقود والبنزين إلى لبنان منذ أغسطس مع زيادة نقص المحروقات وسط انهيار اقتصادي، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني. وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الشحنات الإيرانية تشكل انتهاكًا لسيادة البلاد.

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وترسل إيران شحنات الوقود إلى ميناء بانياس في سورية، حيث تنقل بعدها في شاحنات إلى لبنان، في عملية ينظمها «حزب الله». وسورية خاضعة أيضًا لعقوبات أميركية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عبر في زيارة لبيروت الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده لبناء محطتي كهرباء في لبنان، إحداهما في بيروت والأخرى في الجنوب، خلال 18 شهرًا. وحث نصر الله الحكومة على الرد على هذا العرض.

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