متمردو تيغراي: الجيش الإثيوبي يشن هجوما «على كل الجبهات»

مسلحون في إقليم تيغراي. (الإنترنت)

قال متمردون في إقليم تيغراي، الإثنين، إن الجيش الإثيوبي أطلق هجمات برية «على كل الجبهات» بما يشمل منطقة أمهرة في شمال البلاد.

ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء آبيين أحمد، صراحة هذه المعلومات التي تأتي في أعقاب تكهنات واسعة النطاق بأن هجومًا عسكريًّا كبيرًا بات وشيكًا، لكنه أعلن أن الحكومة ملزمة بحماية المواطنين من «جبهة تحرير شعب تيغراي»، وفق «فرانس برس».

تنفيذ هجوم آبيي

وجاء في بيان للجبهة التي كانت تحكم المنطقة في السابق أن «تهديد آبيي أحمد بشن هجوم لغزو تيغراي مجددًا قد بدأ تنفيذه رسميًّا». وتابعت الجبهة في بيانها أنه «في صبيحة 11 أكتوبر 2021 أطلق الجيش الإثيوبي، بمؤازرة قوات من أمهرة، هجمات منسقة على كل الجبهات».

وأشار البيان إلى أنه «بالإضافة إلى مئات الآلاف من المقاتلين النظاميين وغير النظاميين، تحظى قوات الإبادة الجماعية هذه بإسناد من المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيرة والمقاتلات، بما لا يترك مجالًا للشك بوجود نية إبادة لديها».

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وتؤكد حكومة آبيي أن العمليات العسكرية في الشمال تستهدف «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي تصنفها أديس أبابا منظمة إرهابية، وليس السكان عمومًا.

وقال الناطق باسم الجبهة، غيتاشو ريدا، إنه على الرغم من الهجوم الجديد كانت القوات لم تصل بعد إلى تيغراي صباح الإثنين. وقال إن الجبهة لا علم لها بانخراط القوات الإريترية التي سبق أن دعمت الجيش الإثيوبي في الحرب التي استمرت 11 شهرًا.

تصدي الحكومة الإثيوبية

وقالت الناطقة باسم آبيي، بيليني سيوم، إن «حكومة إثيوبيا من مسؤوليتها حماية مواطنيها في كل أنحاء البلاد من أي عمل إرهابي». وتابعت إن «حكومة إثيوبيا ستواصل التصدي لأعمال التدمير والعنف والقتل التي تمارسها جبهة تحرير شعب تيغراي في منطقة أمهرة وخارجها».

وفي نهاية الأسبوع أبلغت مصادر إغاثية وأخرى تابعة للمتمردين بأن القوات الإثيوبية شنت ضربات برية وجوية في إطار مرحلة أولى من الهجوم الذي في حال تأكد المضي به، سيكون قد أطلق بعد أسبوع واحد فقط على تولي آبيي رئاسة الحكومة لولاية جديدة من خمس سنوات.

واندلعت الحرب في نوفمبر عندما أرسل آبيي أحمد جنودًا إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم المنطقة سابقًا، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي ردًّا على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.

«أزمة إنسانية هائلة»

وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو، وأعلن آبيي لاحقًا وقفًا أحاديًّا لإطلاق النار.

لكن مذاك امتدت المعارك إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة «أزمة إنسانية هائلة» فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفًا أشبه بالمجاعة.

ولوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربين في حال لم ينخرطوا في مفاوضات لتسوية النزاع الذي يهدد استقرار ثاني أكبر بلد في أفريقيا لجهة عدد السكان.