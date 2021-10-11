مصر: توقيف 3 أشخاص إثر العثور على عبوات لقاح «كوفيد-19» ملقاة في مصرف مياه

عاملة صحة مصرية تحمل عبوة من لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد في القاهرة. (أ ف ب)

قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص بتهمة «الإهمال الجسيم»، بعدما عثرت السلطات على آلاف من عبوات لقاح «كوفيد-19» ملقاة في مصرف مياه بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته مساء الأحد على صفحتها في فيسبوك أنها «تلقت كتابا الخميس 7 أكتوبر الجاري ، من وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على كمية من عبوات للقاح فيروس كوفيد-19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره»، وفق «فرانس برس».

معاينة النيابة

وعاينت النيابة العامة مكان الواقعة وقررت التحفظ على العبوات الملقاة، كما شكلت لجنة لجرد مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا «وتبينت عجزا بواقع 18400 عبوة»، بقيمة تجاوز خمسة ملايين جنيه (حوالي 318 ألف دولار).

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وأكد البيان العثور على 13.412 عبوة ملقاة لكن غير صالحة للاستخدام. كما فُقد ما مجموعه 4988 جرعة. ولم يحدد البيان نوع اللقاحات. تبعد محافظة المنيا أكثر من 200 كلم عن القاهرة. وتم توقيف صيدلي وأمين مخازن سابق وسائق يعملون جميعهم مع وزارة الصحة. ويواجه الموقوفون تهمة «الاهمال الجسيم». وأمرت النيابة «بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات».

17695 وفاة

رسميا سجلت مصر أكثر من 312 ألف حالة إصابة بكوفيد و17695 وفاة. وفي هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، تسعى الحكومة لتطعيم 40% من المصريين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما قبل نهاية العام الحالي. كانت مصر أعلنت في مطلع سبتمبر التوجه إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة سنويا من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19.

وحسب تصريحات للناطق باسم مجلس الوزراء نادر سعد الأسبوع الماضي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، حصل سبعة ملايين مصري على جرعتي لقاح كوفيد حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد جرعات اللقاح في مصر وصل إلى 60 مليون جرعة.