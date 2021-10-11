تصاعد التوتر بين البلدين.. طهران تكشف حقيقة غلق مجالها الجوي أمام الطيران الأذربيجاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 04:37 مساء
مدرعات إيرانية خلال تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أذربيجان. 1 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

فت إيران اليوم الإثنين، أن تكون أغلقت مجالها الجوي أمام أذربيجان وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، كما جاء في تقارير صحفية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي في طهران، «لم نغلق مجالنا الجوي أبدا أمام أذربيجان، إنه لا يزال مفتوحا، والحدود البرية مفتوحة ويتم التنقل في أفضل الظروف»، وفق «فرانس برس».

 استخدام المجال الجوي 
وذكرت شركة الطيران الأذربيجانية «آزال» في بيان أنها بدأت الأربعاء استخدام المجال الجوي لأرمينيا الخصم المجاور، غداة تقارير تناقلتها وسائل إعلام تفيد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية.

-  إيران تبدأ مناوراتها العسكرية قرب الحدود مع أذربيجان
-  أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية

وتدهورت العلاقات بين طهران وباكو في الفترة الأخيرة على خلفية مناورات أجراها الجيش الإيراني قرب الحدود مع أذربيجان، وقرار باكو فرض رسوم جمركية على الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى أوروبا عبر أراضيها.

 تصاعد التوتر
وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر، أغلقت السلطات في أذربيجان الأسبوع الماضي مسجدا تابعا لمكتب ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، وعزت رسميا الخطوة إلى جائحة «كوفيد-19» المنتشرة في البلاد.

كذلك انتقدت طهران جارتها لتعاونها المتزايد مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، والتي تعد من أبرز موردي السلاح للجيش الأذربيجاني، مع أن أذربيجان تنفي أن يكون هناك وجود إسرائيلي عند الحدود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قيادي في «داعش»
عربى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ميرك» للأدوية تتقدم بطلب ترخيص عقار مضاد لـ«كورونا» بالولايات المتحدة