تصاعد التوتر بين البلدين.. طهران تكشف حقيقة غلق مجالها الجوي أمام الطيران الأذربيجاني

مدرعات إيرانية خلال تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أذربيجان. 1 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

فت إيران اليوم الإثنين، أن تكون أغلقت مجالها الجوي أمام أذربيجان وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، كما جاء في تقارير صحفية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي في طهران، «لم نغلق مجالنا الجوي أبدا أمام أذربيجان، إنه لا يزال مفتوحا، والحدود البرية مفتوحة ويتم التنقل في أفضل الظروف»، وفق «فرانس برس».

استخدام المجال الجوي

وذكرت شركة الطيران الأذربيجانية «آزال» في بيان أنها بدأت الأربعاء استخدام المجال الجوي لأرمينيا الخصم المجاور، غداة تقارير تناقلتها وسائل إعلام تفيد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية.

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وتدهورت العلاقات بين طهران وباكو في الفترة الأخيرة على خلفية مناورات أجراها الجيش الإيراني قرب الحدود مع أذربيجان، وقرار باكو فرض رسوم جمركية على الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى أوروبا عبر أراضيها.

تصاعد التوتر

وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر، أغلقت السلطات في أذربيجان الأسبوع الماضي مسجدا تابعا لمكتب ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، وعزت رسميا الخطوة إلى جائحة «كوفيد-19» المنتشرة في البلاد.

كذلك انتقدت طهران جارتها لتعاونها المتزايد مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، والتي تعد من أبرز موردي السلاح للجيش الأذربيجاني، مع أن أذربيجان تنفي أن يكون هناك وجود إسرائيلي عند الحدود.