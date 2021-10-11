شبح المواجهة «الأميركية - الصينية» يهيمن على مفاوضات «كوب 26»

الرئيس الصيني شي جينبيغ والرئيس الأميركي جو بايدن . (أ ف ب)

يزداد الزخم بشأن أزمة المناخ، لكن التحرّك قدما لن يكون ممكنا من دون قوتين، الولايات المتحدة والصين اللتين تساهمان معا في أكثر من نصف إجمالي الانبعاثات، فيما يهيمن التوتر على العلاقة بين حكومتيهما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويشكل ذلك مصدر قلق قبل مؤتمر الأطراف بشأن المناخ «كوب 26» الذي تنظمه الأمم المتحدة إذ ثمة تساؤلات حول احتمال أن تؤدي التوترات الدبلوماسية الحادة بين القوتين العظميين إلى إفشال قمة غلاسكو الحاسمة.

مؤتمر إسكتلندا بين الصين وأميركا

فالتوصل إلى اتفاق في مؤتمر إسكتلندا بين الصين وأميركا سيعطي دفعا قويا لاتفاق دولي ذي أهمية قصوى فيما يفيد خبراء أن العلاقات الباردة جدا بينهما لا تشكل عائقا لا يمكن تجاوزه إذ أن المنافسة المحتدمة بينهما قد تحفز مكافحة الاحترار المناخي.

وتقول ماري نيكولز التي أشرفت على المبادرات المناخية الرئيسية في ولاية كاليفورنيا الأميركية لوكالة «فرانس برس» إنه «في حال لم يتوصلا إلى الاتفاق على شيء كبير هذا لن يمنع اتخاذ إجراءات جديدة لأن البلدين يرغبان بالقيام بأشياء كثيرة، كل من جانبه وهما قادران على ذلك».

وأضافت الباحثة في جامعة «كولومبيا» في نيويورك «لكن هذا لا يعني ان عدم الاتفاق لن يكون له تأثير. فمن دون اتفاق صريح بين الأميركيين والصينيين قد تتردد الدول الأخرى في التحرك».

منذ دخوله البيت الأبيض في يناير، حدد الرئيس الأميركي جو بايدن أولويتين رئيسيتين في سياسته الخارجية: مواجهة النفوذ الصيني المتزايد وحل الأزمة المناخية، ومن أجل التوفيق بين هذين الهدفين وضع سياسية خارجية على خطين متوازيين حيال بكين يقومان على التعاون على صعيد المناخ و«المنافسة الاستراتيجية» التي تذكر بأجواء الحرب الباردة على الأصعدة الأخرى من حقوق الإنسان ومصير تايوان والتجارة وغيرها.

وقال الموفد الأميركي الخاص لمفاوضات المناخ جون كيري قبل فترة قصيرة «الخلافات الكثيرة بين الصين والولايات المتحدة ليست بسر. لكن على صعيد المناخ يشكل التعاون الطريقة الوحيدة لتجنب الانتحار الجماعي الذي يتجه إليه الجميع».

وزار كيري الصين مرتين في محاولة خصوصا لإقناع السلطات الشيوعية بطي صفحة محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم الحجري. لكن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، رد قائلا إنه يعتبر «من المستحيل أن يكون التعاون (الصيني - الأميركي) حول المناخ بمعزل عن المناخ العام للعلاقات الصينية-الأميركية».

وتخشى واشنطن خصوصا أن تلجأ الصين إلى الابتزاز المناخي للحصول على تنازلات حول قضايا شائكة أخرى، ويؤكد الأميركيون انهم حذروا الصين خلال لقاء الأسبوع الماضي في سويسرا بأن قطعهم التزامات بهذا الخصوص لا يشكل «خدمة» ينتظرون مكافأة عليها، لكن الحوار بين البلدين لم ينقطع. فقد قام الرئيس الصيني شي جينبيغ بمبادرة لافتة باعلانه في سبتمبر وقف بلاده تمويل محطات تعمل بالفحم في الخارج.

ويرى أليكس وانغ من جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس أن المنافسة على الساحة الدولية بين القوتين العظميين الخصمين قد تؤدي إلى «مزاحمة إيجابية» على المسائل البيئية، ويضيف أن كلا الطرفين لديه «أسباب ناجعة لإحراز تقدم» خصوصا الصين «التي تحسن من خلال اعتماد سلوك جيد على صعيد المناخ، سمعتها الدولية»، موضحا: «إذا شعر المسؤولون الصينيون بأنهم متخلفون في هذا المجال قد يدفعهم ذلك إلى بذل المزيد»، وعلى هذا الصعيد، غير انتخاب جو بايدن الوضع، ما عزز الضغوط.

واعتمد الرئيس الديمقراطي موقفا مخالفا لسلفه دونالد ترامب الذي انسحب من اتفاق باريس للمناخ ودافع بشراسة عن استخدام الفحم. وتريد واشنطن الآن أن تصبح مجددا رأس حربة مكافحة التغير المناخي وتنوي استثمار مبالغ غير مسبوقة لهذه الغاية.

وقد يشكل المسار متعدد الأطراف مثل «كوب 26» برعاية الأمم المتحدة وسيلة للالتفاف على المواجهة «الصينية - الأميركية» على ما يفيد جايكوب ستوكس من مركز الابحاث، « Center for a New American Security»، ويؤكد «لا يريد أي من المعسكرين أن يعطي الانطباع بأنه يتحرك لإرضاء المعسكر المقابل»، ويرى أنه يجدر بالمسؤولين الأميركيين أن يركزوا على الجهود الدبلوماسية مع أفقر دول العالم.

ويسأل: «ما الأهم؟ بذل جهود جبارة للحصول على تنازلات من بكين أم محاولة تمويل مصادر الطاقة النظيفة في بقية الدول النامية التي تحتاج إلى كميات طاقة كبيرة لتحقيق التنمية؟».