تحذيرات أميركية وبريطانية من تهديد لفنادق كابل

لقطة عامة لكابل من على متن طائرة ركاب، 15 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما، الإثنين، إلى الابتعاد عن الفنادق في العاصمة الأفغانية كابل، خصوصًا فندق «سيرينا» المعروف.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية: «على المواطنين الأميركيين الموجودين في فندق سيرينا أو قربه، المغادرة فورًا»، مشيرة إلى «تهديدات أمنية» في المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأما الخارجية البريطانية، فحدّثت إرشاداتها بشأن عدم السفر إلى أفغانستان بالإشارة إلى أنه «في ضوء المخاطر المتزايدة ننصحكم بعدم البقاء في فنادق، خصوصًا في كابل (مثل فندق سيرينا)».

ويعد «سيرينا» الفندق الفخم الأكثر شهرة في كابل، حيث كان يتردد إليه الأجانب بشكل كبير قبل سقوط المدينة في أيدي «طالبان» قبل ثمانية أسابيع، وسبق أن تعرض مرتان لاعتداءات نفذها متطرفون.

وتأتي التوجيهات الجديدة بعدما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير وقع في مدينة قندوز، واستهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة، في هجوم يعد الأكثر دموية منذ غادرت القوات الأميركية البلاد في أغسطس.