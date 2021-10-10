عشرات آلاف البولنديين يتظاهرون تأييدا لعضوية الاتحاد الأوروبي

مشاركون في تظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في وارسو. (أ ف ب)

تظاهر، الأحد، عشرات آلاف البولنديين تأييدًا لعضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب قرار قضائي مثير للجدل يرى محللون أنه قد يفضي إلى خروج وارسو من التكتل القاري.

وأثار القرار القضائي الذي يطعن بغلبة القانون الأوروبي على القانون المحلي، انتقادات واسعة في بولندا وعموم القارة، وفق «فرانس برس».

إنقاذ بولندا

واعتراضًا على القرار، تظاهر بولنديون، الأحد، بدعوة من دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والزعيم الحالي لـ«المنصة الديمقراطية»، أبرز أحزاب المعارضة البولندية.

وفي العاصمة البولندية، قال توسك أمام حشد رفع مشاركون فيه أعلام الاتحاد الأوروبي إن «عشرات آلاف الأشخاص في وارسو وأكثر من مئة مدينة وقرية في بولندا أتوا للاحتجاج على ما تفعله هذه الحكومة ببلادنا». وهو كان قد دعا، الأحد، في وقت سابق مواطنيه عبر «تويتر» إلى «الدفاع عن بولندا أوروبية».

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وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «علينا أن ننقذ بولندا، لن يقوم أحد بذلك بدلا منا». وحذّر توسك الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء، من احتمال أن يؤدي القرار القضائي الأخير إلى «بوليكست»، على غرار «بريكست»، وهي المفردة التي استخدمت للحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد.

استقلالية القضاء

وانضمّت بولندا ودول أخرى من وسط أوروبا وشرقها إلى الاتحاد الأوروبي العام 2004، بعد 15 عامًا من مساهمة حركة «تضامن» في إسقاط النظام الشيوعي.

ولا تزال العضوية في الاتحاد الأوروبي تلقى شعبية واسعة وفق استطلاعات الرأي المحلية، إلا أن العلاقة بين وارسو وبروكسل تشهد بعض التوتر منذ وصول حزب «القانون والعدالة» الشعبوي إلى الحكم في العام 2015.

وتعد إحدى نقاط التباين الرئيسية بين الطرفين، الإصلاح الواسع للجهاز القضائي الذي يرغب الحزب في إجرائه، والذي يخشى الاتحاد الأوروبي أن يهدد استقلالية القضاء ويؤثر سلبًا على الحريات الديموقراطية.

أما أحدث نقاط الخلاف، فكان قرار المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية بولندية، الخميس الطعن بغلبة القانون الأوروبي على القانون البولندي، واعتبارها أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي «تتعارض» مع دستور البلاد. وأكدت المحكمة أيضًا أن المؤسسات الأوروبية «تتصرف خارج مجال اختصاصها» عبر التدخّل في إصلاحات النظام القضائي المحلي.

بولندا مكانها في أوروبا

وسارعت بروكسل للرد على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون دير لايين التي قالت إن «معاهداتنا واضحة جدًا. كل قرارات محكمة العدل الأوروبية تطغى على كل سلطات الدول الأعضاء. قانون الاتحاد الأوروبي يعلو القانون المحلي بما في ذلك الأحكام الدستورية».

وكان الاتحاد الأوروبي حذّر قبل صدور الحكم، من أن المسألة قد يكون لها «عواقب» على بولندا، لا سيما لجهة المنح المخصصة للتعافي من تبعات «كوفيد-19» والقروض الأوروبية الميسّرة.